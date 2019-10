Salernitana, tariffa ridotta per gli universitari: le modalità Nota del club per il tagliando speciale universitari

«Si comunica che per il rilascio del tagliando Speciale Universitari alla tariffa ridotta di 10 euro, unicamente nel settore distinti, sarà obbligatorio mostrare, presso i botteghini dello Stadio “Arechi”, regolare pagamento delle tasse attraverso dispositivo smartphone, collegandosi al portale dell’Università. Non verranno accettati né screenshot né stampati». È quanto fa sapere la Salernitana con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale in merito alla tariffa ridotta per gli studenti universitari. In occasione della gara di sabato con il Perugia, tra l'altro, la Salernitana ha previsto l'iniziativa "Tutti uniti all'Arechi" che prevede un biglietto scontato per le scuole calcio e per gli studenti.