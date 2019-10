Salernitana, rebus a centrocampo: Dziczek in rampa di lancio Il polacco potrebbe esordire sabato pomeriggio contro il Perugia

Le ultime indicazioni sembrano andare in questa direzione. Patrick Dziczek è pronto per fare il suo esordio con la maglia della Salernitana. Il talento dell'Under 21 polacca, dopo aver lavorato intensamente negli ultimi due mesi (è arrivato a fine agosto all'ombra dell'Arechi), sta scalando le gerarchie tattiche di Gian Piero Ventura. «Patrick è un giocatore molto intelligente ma ha bisogno di tempo per abituarsi al calcio italiano, altrimenti rischiamo di bruciarlo», ha ripetuto più volte il tecnico ligure, elogiando pubblicamente il 21enne. Stavolta, però, il momento dell'esordio sembra essere davvero arrivato. L'allenatore della Salernitana nelle ultime sedute d'allenamento ha provato con insistenza l'ex Piast Gliwice, ricevendo buone risposte, al punto da fargli valutare la possibilità di lanciarlo nella mischia dal 1' contro il Perugia. Molto dipenderà dagli equilibri che Ventura sceglierà di utilizzare in mezzo al campo, anche alla luce delle assenze di Firenze e Cicerelli. L'impiego di Dziczek potrebbe indurre l'ex ct azzurro a schierare i suoi con il 3-4-1-2, avanzando Maistro di qualche metro. Viceversa l'esordio del polacco potrebbe arrivare anche a gara in corso. Ventura, infatti, sta valutando con grande attenzione le pedine da utilizzare in mediana: Kiyine potrebbe essere riconfermato sull'out di destra con Lopez a sinistra. Se, invece, Lombardi dovesse giocare dal 1', l'ex Chievo Verona tornerebbe sull'out mancino. Certi di una maglia Di Tacchio e Maistro, mentre Odjer spera di avere una chance dal 1' al posto di Firenze ma la situazione resta ancora in bilico.