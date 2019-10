Salernitana-Perugia: si rivedono Akpa e Cerci, out Giannetti Ventura convoca 20 calciatori per la sfida di domani, non c'è l'ex attaccante del Cagliari

L'emergenza non conosce tregua in casa Salernitana: oltre a Firenze, Cicerelli, Heurtaux, Billong e Mantovani, anche Giannetti non sarà disponibile per la sfida di domani pomeriggio contro il Perugia. L'attaccante non figura nella lista dei convocati diramata dal tecnico granata al termine della rifinitura effettuata questa mattina al centro sportivo Mary Rosy. Un'assenza pesante che costringerà l'allenatore a cambiare tandem in avanti dove tornerà titolare Jallow in coppia con Djuric. Rientrano tra i convocati, invece, Akpa Akpro e Cerci.

Questa la lista dei convocati diramata da Ventura al termine della rifinitura:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lombardi, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kalombo, Kiyine, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Gondo, Jallow.