Salernitana-Perugia, il dato della prevendita Non decolla la prevendita per la sfida dell'Arechi. Tra stasera e domani attesa l'impennata

Viaggia a ritmi piuttosto lenti la prevendita per assistere alla gara di domani tra Salernitana e Perugia. Il dato comunicato alle 14 dal club granata è di 3235 biglietti venduti, di cui 119 per il settore ospiti. A questi vanno aggiunti i 2647 abbonati che hanno dato fiducia alla società granata a inizio stagione. In totale, dunque, sono meno di 6mila (5882) gli spettatori che si sono assicurati un posto sugli spalti dello stadio con il nome da principe. Tra stasera e domani, come da tradizione, ci sarà l'impennata anche se, difficilmente, si riuscirà a superare il numero di spettatori presenti nell'ultima gara casalinga contro il Frosinone quando i numeri del botteghino fecero registrare 9823 presenze.