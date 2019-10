LIVE | Salernitana-Perugia: la conferenza stampa di Ventura Il tecnico presenta la sfida in programma domani pomeriggio all'Arechi. Segui la diretta testuale

Il tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura incontra la stampa per presentare la sfida contro il Perugia in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi.

Cosa è successo a Giannetti?

Niente di grave, un indolenzimento muscolare che non gli permette di essere presente. Il rischio è che peggiori la situazione. Mi auguro di averlo se non per il Pisa, almeno con la Virtus Entella.

Perché tutti questi infortuni?

Basta rifletterci. Noi abbiamo avuto diversi infortuni simili. Se giochi tutte le partite e non hai possibilità di fare un cambio, può succedere. Poi c'è di mezzo anche l'esperienza del calciatore. Tutto fa parte della crescita dei giovani che devono imparare. Saltare un allenamento non significa saltare una partita, anzi significa il contrario ma nella logica di un giovane può succedere.

Cambia tanto?

Cambiano le caratteristiche, le possibilità. Viene tutto alla vigilia di tre partite in una settimana. Mancano dei giocatori, ci sono degli altri che hanno voglia di rientrare, magari di non fare i 90'. Ne prendiamo atto, nessun dramma. C'è solo la consapevolezza che sarebbe stato meglio averli tutti a disposizione ma andiamo avanti.