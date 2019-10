Salernitana-Perugia: le probabili formazioni Ventura senza Giannetti, Oddo si affida al 4-3-2-1. Alle 15 fischio d'inizio all'Arechi

La Salernitana prova a mettersi alle spalle la sconfitta subita sette giorni fa a Venezia. I granata questo pomeriggio all’Arechi affronteranno il Perugia in un Arechi che renderà omaggio a Melissa La Rocca e Antonio Liguori, i due giovani tifosi del cavalluccio marino che hanno perso la vita nelle scorse settimane.

Ventura, come spesso accaduto in questa prima parte di stagione, dovrà fare i conti con l’emergenza: alle assenze di Cicerelli, Firenze, Heurtaux, Mantovani e Billong, infatti, si è aggiunta anche quella di Giannetti. L’ex Cagliari si è fermato per via di un problema muscolare che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca anche martedì sera a Pisa. In avanti, dunque, tornerà dal 1’ il tandem della passata stagione formato da Jallow e Djuric. Davanti a Micai, invece, riconfermato il solito terzetto difensivo Karo-Migliorini-Jaroszynski. In mediana partirà titolare Odjer che agirà da mezzala di destra con Kiyine esterno sulla stessa corsia. A sinistra, invece, riconfermato Lopez con Maistro al suo fianco e Di Tacchio in mediana.

Dall’altra parte il Perugia di Oddo si schiererà con il 4-3-2-1. Davanti a Vicario spazio a Rosi, Gyomber, Sgarbi e Di Chiara. In mediana terzetto composto dall’ex Falzerano, Balic e Kouan. Bonaiuto e Capone agiranno alle spalle del capocannoniere della serie B, Iemmello.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Odjer, Di Tacchio, Maistro, Lopez; Jallow, Djuric. In panchina: Vannucchi, Russo, Pinto, Lombardi, Akpa Akpro, Kalombo, Dziczek, Cerci, Gondo. Allenatore: Ventura.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Kouan; Bonaiuto, Capone; Iemmello. In panchina: Fulignati, Nzita, Pavlovic, Rodin, Dragomir, Settimi, Fernandes, Falcinelli, Mazzocchi, Melchiorri, Nicolussi. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Aureliano di Bologna