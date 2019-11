Commemorazione dei defunti, iniziativa del Salerno Club 2010 Domani i soci del club faranno visita al cimitero di Salerno: ci sarà anche la Salernitana

Il Salerno Club 2010 nel giorno della commemorazione dei defunti ricorderà i quattro tifosi granata scomparsi tragicamente nel maggio 1999 e tutti gli altri sostenitori della Salernitana che non sono più in vita. Domani, sabato 2 novembre alle 10.30, il club presieduto da Salvatore Orilia sarà al cimitero di Salerno-Brignano per deporre fiori dinanzi alle lapidi dei quattro ragazzi ed a quella eretta dal Salerno Club 2010 alla loro memoria ed a quella di tutti gli appassionati del cavalluccio granata defunti. Sarà presente anche una delegazione della Salernitana.