Salernitana, all'Arechi per riprendere la marcia I granata oggi (ore 18) affrontano la Virtus Entella: le probabili formazioni

L’occasione per riscattare il passo falso di Pisa arriva a quattro giorni di distanza. La Salernitana proverà a sfruttarla per allontanare i venti di crisi e restare agganciata alle zone d’alta classifica. All’Arechi questo pomeriggio alle 18 arriva l’ostica Virtus Entella, squadra che sta attraversando un buon momento di forma. Ventura, ancora una volta, dovrà fare i conti con l’emergenza: alle già annunciate assenze di Giannetti, Cicerelli, Firenze, Heurtaux, Billong e Mantovani si sono aggiunte le non perfette condizioni di Jaroszynski e Lopez. Il primo dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo ma in preallarme c’è Pinto; per il resto, davanti a Micai, confermati Karo e Migliorini. Le novità principali dovrebbero riguardare la linea mediana: Lopez dovrebbe alzare bandiera bianca con Kiyine che tornerà sull’out mancino. A destra, quindi, spazio a Lombardi, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci l’esordio di Dziczek con Di Tacchio e Akpa Akpro nel ruolo di mezzali. Se, invece, Ventura dovesse rinviare l’impiego del polacco, Di Tacchio agirebbe nel consueto ruolo di centrale di centrocampo con Akpa Akpro e Maistro ai suoi fianchi. In avanti scelte obbligate con Jallow e Djuric a comporre il tandem offensivo.

Dall’altro lato farà 3-4-1-2 la Virtus Entella di Boscaglia che si affida alla coppia d’attacco formata da Giuseppe De Luca e Mancosu con Schenetti nel ruolo di trequartista.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Kiyine; Jallow, Djuric. In panchina: Vannucchi, Russo, Pinto, Lopez, Morrone, Odjer, Maistro, Kalombo, Cerci, Gondo. Allenatore: Ventura.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Contini; Poli, Chiosa, Pellizzer; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Sala; Schenetti; Mancosu, G.De Luca. In panchina: Paroni, Borra, Coppolaro, Crialese, Currarino, M.De Luca, Sernicola, Settembrini, Ardizzone, Morra, Adorjan. Allenatore: Boscaglia.

ARBITRO: Federico Dionisi di L’Aquila