Delegazione granata al cimitero per commemorare i tifosi Dirigenti e calciatori hanno partecipato all'iniziativa del Salerno Club 2010

Questa mattina al cimitero di Salerno una delegazione della Salernitana composta dal ds Angelo Fabiani, dal dirigente Alberto Bianchi e dai calciatori Emanuele Cicerelli e Niccolò Giannetti ha partecipato alla cerimonia di commemorazione organizzata dal Salerno Club 2010 in ricordo dei tifosi granata scomparsi. «Ogni anno siamo presenti a queste ricorrenze, per noi è un onore ricordare questi tifosi che hanno dato la vita per il loro amore verso il calcio e verso la Salernitana», le parole di Cicerelli che, insieme al compagno di squadra e ai dirigenti granata, ha depositato dei fiori sulle tombe dei quattro ragazzi scomparsi nel maggio 1990 e dinanzi al monumento eretto dal Salerno Club 2010. «Come tutti gli anni la Salernitana rinnova con piacere l'invito di tanti tifosi a venire alla commemorazione dei quattro ragazzi che purtroppo hanno perso la vita per il calcio, lasciando un vuoto incolmabile nei tifosi e nelle loro famiglie. È un dovere della Salernitana venire a ricordare questi ragazzi che hanno perso la vita per la passione e la loro fede. Fin quando il loro ricordo resterà vivo in tutti noi, vivranno in eterno», le parole del ds Angelo Fabiani. Per Antonio Carmando, presidente del club Mai Sola, «si tratta di un momento di tristezza, siamo qui per onorare questi ragazzi scomparsi». Salvatore Orilia del Salerno Club 2010 ha sottolineato che «ogni anno, insieme ad altri club, facciamo questo momento per ricordare tutti i tifosi della Salernitana defunti».