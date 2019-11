Salernitana, infortunio Dziczek: la nota della società Il calciatore questa mattina si è sottoposto agli esami clinici-strumentali

«Gli esami clinici-strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Patryk Dziczek presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con distrazione del collaterale mediale. Tra 15 giorni sarà effettuato nuovo controllo radiologico per definire la prognosi agonistica». Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale dalla Salerniana in merito all'infortunio di Patryk Dziczek. Il calciatore polacco era stato costretto ad alzare bandiera bianca prima del fischio d'inizio di Salernitana-Virtus Entella, rinviando ancora una volta il suo esordio con la maglia granata. Il talento della nazionale Under 21 polacca - che è stato comunque convocato dal ct Michniewicz per le sfide contro Bulgaria e Montenegro in programma il 15 e il 18 novembre - tra quindici giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire i tempi di recupero definitivi. Dalla diagnosi emersa dai primi accertamenti è probabile che il calciatore potrà tornare in campo non prima di un mese.