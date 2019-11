Cremonese nel mirino dei suoi tifosi, da Salerno sarà esodo Gli ultras contesteranno la formazione grigiorossa abbandonando il proprio posto

Avrà un avversario in più domenica pomeriggio allo stadio “Zini” la Cremonese. Oltre a una Salernitana lanciata in alta classifica e desiderosa di tornare a far punti fuori casa, la formazione grigiorossa dovrà fare i conti con la contestazione annunciata dalla parte più calda del tifo. I risultati deludenti conquistati dai lombardi (quintultimi con appena 12 punti) hanno alimentato malumori e rabbia tra i supporters della Cremonese che domenica contesteranno i propri beniamini. Gli ultras entreranno regolarmente in curva ma, dopo aver esposto uno striscione e intonato cori di protesta, abbandoneranno il proprio posto. Protesta che, al di là del risultato, dovrebbe essere riproposta anche in occasione della gara successiva in programma sul campo del Pescara.

Ben altro clima si respirerà nel settore ospiti dove è prevista la presenza di 6-700 sostenitori. Ad oggi, infatti, sono stati venduti già circa 500 biglietti per il settore ospiti dello stadio “Zini”. Ai tanti tifosi in partenza da Salerno si aggiungeranno i residenti al Nord Italia che approfitteranno della sfida di Cremona per non far mancare il proprio sostegno ai ragazzi di Ventura.