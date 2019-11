Salernitana, poche novità in vista della Cremonese: le ultime Jaroszynski tornerà nel terzetto difensivo, domani la rifinitura pre-gara

Gli ultimi dubbi saranno sciolti domani mattina nella rifinitura pre-gara. Ma l’impressione è che Gian Piero Ventura si presenterà a Cremona con gran parte della formazione che sabato scorso ha superato tra le mura amiche la Virtus Entella. Per l’esattezza l’ex ct della Nazionale dovrebbe riconfermare dieci/undicesimi della squadra schierata contro i liguri. L’unica novità dovrebbe essere rappresentata dall’impiego di Jaroszynski nel terzetto difensivo con Migliorini e Karo (fresco di convocazione in Nazionale per le sfide contro Scozia e Belgio). Per il resto resterà tutto invariato nel 3-4-1-2 “disegnato” nelle ultime uscite da Ventura. Maistro, dopo l’ottima prova disputata sabato, agirà nuovamente da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Jallow e Gondo. L’ex Rieti ha convinto il tecnico del cavalluccio marino che dovrebbe preferirlo non solo a Djuric ma anche a Giannetti che torna nuovamente disponibile dopo l’infortunio. In mediana, invece, Di Tacchio e Akpa Akpro formeranno la diga centrale con Kiyine sulla corsia di sinistra e Lombardi a destra. Probabile staffetta a gara in corso tra il giovane di proprietà della Lazio e Cicerelli, anche lui nuovamente disponibile al pari di Firenze.