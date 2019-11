Salernitana, tre calciatori convocati in Nazionale Dietrofront della rappresentativa polacca che "cancella" la chiamata di Dziczek

Tre calciatori della Salernitana saranno impegnati con le rispettive Nazionali in occasione della finestra Fifa di novembre: Lamin Jallow (Gambia), Antreas Karo (Cipro) e Fabio Maistro (Italia U21). Chiamata revocata, invece, com’era facilmente preventivabile, per Patrick Dziczek (Polonia U21) che lunedì, nonostante l’infortunio, era stato inserito nella lista dei convocati dal commissario tecnico della rappresentativa polacca. Gli esami a cui si è sottoposto il talento di proprietà della Lazio, però, non hanno lasciato spazio a interpretazioni: il calciatore sabato ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con distrazione del collaterale mediale che, con ogni probabilità, lo terrà lontano dal campo almeno un mese. Rinviato, dunque, l’appuntamento con la sua Nazionale, della quale è uno dei tasselli inamovibili.

Discorso diverso, invece, per gli altri tre calciatori della Salernitana che hanno ricevuto la chiamata dai rispettivi commissari tecnici. Fabio Maistro, dopo aver messo a segno il primo gol in serie B, va a caccia dell’esordio con gli azzurrini. Il calciatore in occasione della precedente convocazione era rimasto a guardare i suoi compagni o dalla tribuna o dalla panchina. Stavolta, nella doppia sfida contro Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania) spera di avere una chance. Stesso discorso anche per Antreas Karo che sarà impegnato sabato 16 contro la Scozia e martedì 19 contro il Belgio, due sfide di qualificazioni europee. Il 23enne, fin qui, non ha ancora fatto il suo esordio con la Nazionale del suo Paese e spera che, dopo il buon rendimento in granata, possa arrivare il suo momento.

Chi, invece, va a caccia di continuità e Lamin Jallow, in gol nelle ultime due gare con la maglia della Salernitana. Il calciatore gambiano mercoledì affronterà l’Angola, mentre lunedì scenderà in campo nel match che vedrà contrapposta la sua Nazionale a quella della Repubblica Democratica del Congo.