Salernitana-Cremonese, i convocati granata: non c'è Cerci Ventura recupera Firenze, Cicerelli e Giannetti

Non c'è Cerci nella lista dei convocati diramata da Gian Piero Ventura per la trasferta di Cremona. L'ex Milan e Atletico Madrid non partirà con la squadra per la sfida in programma domani pomeriggio allo stadio "Zini". Le motivazioni, con ogni probabilità, saranno spiegate dal tecnico della Salernitana in conferenza stampa. Ritornano in gruppo, invece, Firenze, Cicerelli e Giannetti che avevano saltato le ultime partite dei granata.

Di seguito la lista dei convocati diramata da Gian Piero Ventura:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.