Salernitana, esame di maturità contro la corazzata Cremonese I granata saranno sostenuti da oltre 900 tifosi. Le probabili formazioni

Se non è un esame di maturità, poco di manca. La Salernitana cerca conferme in casa della corazzata Cremonese, squadra costruita per giocarsi la promozione diretta ma che in questa prima parte di stagione ha camminato con il freno a mano tirato. I granata, dopo la vittoria conquistata contro la Virtus Entella, vanno a caccia di punti anche lontano dall’Arechi: un successo porterebbe il cavalluccio marino nelle zone altissime della classifica, alle spalle del solo Benevento e secondo in compagnia del Crotone.

In Lombardia, dunque, i granata dovranno dimostrare di non soffrire di vertigini. Per farlo Ventura si affiderà ai dieci/undicesimi che sabato ha superato la compagine ligure. L’unica novità dovrebbe essere rappresentata dall’impiego di Jaroszynski nel terzetto difensivo con Migliorini e Karo. Per il resto non cambierà nulla: in avanti conferme per il tandem Jallow-Gondo con Giannetti pronto a subentrare a gara in corso. Stesso discorso per i rientranti Firenze e Cicerelli che partiranno dalla panchina. Maistro agirà da trequartista con Di Tacchio e Akpa Akpro a formare la cerniera di centrocampo e Kiyine e Lombardi sulle due corsie.

La Cremonese, invece, dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Baroni, dinanzi al suo pubblico, proverà a scacciare la crisi. Allo “Zini” i grigiorossi dovranno fare i conti anche con la contestazione della Curva che, in occasione della gara contro i granata, non sosterrà i propri beniamini. I ragazzi di Ventura, invece, potranno contare sul calore di 919 cuori, pronti a trasformare il settore ospiti dello Zini in una succursale dello stadio Arechi.

Le probabili formazioni

(stadio "Zini" - ore 15)

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Terranova, Claiton, Bianchetti; Mogos, Valzania, Castagnetti, Arini, Migliore; Soddimo, Ceravolo. A disposizione: Ravaglia, De Bono, Ravanelli, Renzetti, Zortea, Boultam, Gustafson, Kingsley, Ciofani, Palombi, Piccolo. Allenatore: Baroni

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Maistro; Gondo, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Russo, Lopez, Odjer, Firenze, Djuric, Cicerelli, Kalombo, Pinto, Giannetti. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Marinelli di Tivoli