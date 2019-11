Amarezza Ventura: «C'è rammarico, se avessimo fatto gol...» Il tecnico della Salernitana: «Non abbiamo sfruttato un'occasione colossale ma guardiamo avanti»

«Ho rammarico per il risultato, sono assolutamente certo che se l’avessimo buttata dentro, avremmo portato via i tre punti». Mastica amaro Gian Piero Ventura per il ko subito dalla Salernitana sul campo della Cremonese. Il tecnico granata, ai microfoni di Ottochannel, analizza la prova disputata dai suoi uomini. «Abbiamo avuto un’occasione colossale, poi abbiamo subito la beffa in un’occasione in cui probabilmente c’era fuorigioco. Loro hanno sfruttato una palla svirgolata che è entrata in porta. Queste, purtroppo, sono le regole del calcio, se non sfrutti le occasioni vieni punito».

Con il ko di Cremona salgono a tre il numero delle sconfitte consecutive esterne del cavalluccio marino. «Abbiamo perso meritatamente solo a Pisa perché abbiamo avuto un approccio non buono. A Venezia abbiamo creato tanto, qui se avessimo fatto gol avremmo potuto addirittura vincere. È chiaro che se non fai gol, poi puoi prenderlo. Peccato, perché giocavamo contro una squadra in difficoltà ma ben costruita. Potevamo fare un salto gigantesco in classifica, abbiamo perso l’occasione, aspettiamo che ricapiti».

La sosta consentirà alla Salernitana di tirare il fiato e ai calciatori che non sono al meglio di recuperare la condizione atletica. «È bastato vedere l’ingresso di Cicerelli e Giannetti che non hanno la miglior condizione perché non giocavano da molto. C’è bisogno di tempo. E questo vale anche per Billong e Cerci. Dobbiamo avere la pazienza di farli recuperare. Poi quando ci saranno tutti, faremo il nostro campionato. Ho rammarico per questo risultato ma dobbiamo accettare il risultato del campo».