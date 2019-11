Baroni: «Abbiamo vinto contro una squadra non semplice» Il tecnico della Cremonese: «Loro avevano più certezze di noi, questi punti ci servivano»

«Abbiamo giocato bene contro una squadra non semplice da affrontare. Siamo riusciti a conquistare una vittoria voluta, desiderata in una situazione psicofisica non facile. Questo successo ci consente di lavorare con maggior serenità». Marco Baroni, tecnico della Cremonese, commenta così ai microfoni di Ottochannel il successo conquistato sulla Salernitana. «I ragazzi mi hanno dato disponibilità, credono in quello che facciamo. Questa settimana di sosta che ci serve per lavorare e aumentare l’intensità di gioco. Questa vittoria ci dà fiducia, ancor di più perché conquistata contro una Salernitana che aveva qualche certezza in più di noi. Noi abbiamo buttato al vento tante transizioni, abbiamo tirato dieci volte in porta, potevamo far gol in altre occasioni. Loro hanno sfruttato un nostro errore per creare la miglior occasione da rete. Per ora va bene così, c’è da lavorare a testa bassa ma questa è l’unica cosa che non ci spaventa. Ciofani e Ceravolo? Si devono prendere responsabilità, hanno fatto una partita importante, gli dobbiamo togliere un po’ di ruggine, hanno bisogno di giocare. Fabio in serie A non ha giocato tantissimo, ha bisogno di ritmo partita. Diventeranno un valore aggiunto per questa squadra. La contestazione? I tifosi hanno fatto bene a fischiare, questa squadra aveva addosso tante aspettative ma è stata protagonista di una partenza non all’altezza. Noi dobbiamo emozionare, quando ci riusciremo i fischi diventeranno applausi».