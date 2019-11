Akpa Akpro: «Peccato per il ko, ora pensiamo alla prossima» Il centrocampista della Salernitana: «Peccato per la grande occasione mancata»

«Era una partita che vinceva chi avrebbe fatto prima gol. Noi abbiamo avuto una grande occasione ma non ci siamo riusciti, loro ci hanno punito». Così Jean Daniel Akpa Akpro commenta ai microfoni di Ottochannel il ko subito in casa della Cremonese. «In trasferta dobbiamo essere più calmi e gestire meglio la partita. Ma se avessimo fatto gol sarebbe cambiato tutto. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida, abbiamo due settimane per riposare e preparare il derby con la Juve Stabia. È una partita molto sentita che dobbiamo provare a vincere».