Migliorini: «Loro più fortunati, gara decisa da un episodio» Il difensore della Salernitana: «Il derby è una gara difficile ma la nostra mentalità non cambia»

«Sapevamo che era una partita difficile, affrontavamo una squadra reduce da un momento molto negativo. Per loro era una sorta di ultima chiamata per rispondere in modo positivo. È stata una gara decisa da episodi, noi ce la siamo giocata ma purtroppo non è bastato». Marco Migliorini, difensore della Salernitana, commenta così ai microfoni di Ottochannel il ko subito dai granata a Cremona. «Una sconfitta è sempre figlia di qualche errore. Ma se analizziamo le tre gare perse sono completamente diverse l’una dall’altra. L’unica negativa è stata a Pisa, oggi la squadra ha giocato, ha provato a vincere, la maglia è stata sudata fino alla fine. Loro sono stati più fortunati di noi. Ora, dopo la sosta, abbiamo un’altra trasferta, la nostra mentalità deve essere la stessa. Fuori casa cerchiamo sempre di giocare, proviamo ad attaccare, prendendoci anche qualche rischio. A Castellammare sarà una partita tosta come lo è stato ieri per il Benevento. Il manto erboso del Menti è sicuramente un fattore, è uno stadio caldo, per loro è una partita attesa e sentita. Noi, in ogni caso, abbiamo ricreato dal nulla una buona squadra. Al di là del risultato, siamo in crescita e sono sicuro che fino alla fine la nostra sarà una squadra importante».