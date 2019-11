Gondo in campo a Cremona con la morte nel cuore Il cordoglio della Salernitana nel post-gara del match dello "Zini"

A Cremona fisicamente ma con il pensiero rivolto alla sua famiglia. Cedric Gondo è sceso in campo allo stadio "Zini" con la morte nel cuore per la prematura scomparsa del padre. A darne notizia è la Salernitana che, nell’immediato post-gara del match disputato in terra lombarda, si è pubblicamente stretta attorno al suo calciatore. «L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff con profondo cordoglio si stringono attorno al dolore che ha colpito Cedric Gondo per la prematura scomparsa del padre», il messaggio di cordoglio pubblicato dalla società sul suo sito ufficiale e con il quale il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha espresso tutta la sua vicinanza al 22enne della Costa d’Avorio.

Il calciatore questo pomeriggio ha collezionato la sua seconda presenza da titolare con la maglia del cavalluccio marino, mettendosi in evidenza per corsa e tanta generosità. Nella ripresa ha avuto sui piedi la palla del possibile 0-1 ma Agazzi gli ha negato la gioia di un gol che, per Gondo, avrebbe avuto un sapore (e una dedica) molto particolare.