Ventura cerca energie fresche per affrontare il tour de force Giovedì test amichevole per far trovare il ritmo partita a chi ha giocato poco

Due giorni di riposo per smaltire le scorie di queste settimane e arrivare al meglio al derby di Castellammare di Stabia. Gian Piero Ventura, al termine del match di Cremona, ha dato appuntamento a tutti per mercoledì alle 10 sul campo del centro sportivo Mary Rosy dove i granata riprenderanno la preparazione. Gli impegni delle Nazionali, infatti, impongono la terza sosta della stagione che per il cavalluccio marino sarà l’occasione per fare il punto della situazione e recuperare quei calciatori che non sono al meglio della condizione.

Non a caso, come anticipato dal tecnico ligure alla vigilia del match dello “Zini”, giovedì la Salernitana sosterrà un test amichevole per far trovare il ritmo partita a quei calciatori che non giocano da tempo. È il caso di Billong (fermo da tre mesi per un infortunio) e Cerci (meno di 500’ disputati nell’ultima stagione e mezza) ma anche di Cicerelli, Giannetti e Firenze. Questi ultimi tre sono entrati a gara in corso a Cremona ma sono reduci da infortuni che li hanno tenuti a lungo ai box.

Ventura, dunque, approfitterà del test amichevole (ancora da comunicare luogo e avversaria ma è probabile che si pescherà in serie D) per fare un punto della situazione e capire su chi puntare nell’immediato futuro. Per la prima volta, infatti, l’infermeria si è quasi completamente svuotata (ai box ci sono soltanto Heurtaux e Mantovani) e l’ex ct della Nazionale avrà a disposizione un ventaglio più ampio di soluzioni in tutti i reparti. Una buona notizia in vista del tour de force che vedrà protagonista la serie B a partire dalla ripresa del campionato: in poco più d’un mese, infatti, il torneo cadetto prevede ben sette turni che potrebbero rivelarsi importantissimi per delineare gli equilibri al giro di boa.