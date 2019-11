Maistro in diffida, multe e squalifiche per la Juve Stabia Giudice sportivo. Pioggia di sanzioni per le Vespe, prossimo avversario dei granata

Fabio Maistro entra in diffida. Con l’ammonizione ricevuta nel match di Cremona, l’ex centrocampista del Rieti ha accumulato il quarto cartellino giallo che lo mette a rischio squalifica. Ben più corpose, invece, le sanzioni ricevute dalla Juve Stabia, prossimo avversario dei granata alla ripresa del campionato. Le Vespe sono state sanzionate dal giudice sportivo con una multa di 5mila euro “a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio presidente negli spogliatoi”. Multa da 1500 euro e ammonizione con diffida per Giacomo Calò “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Due giornate di squalifica per il collaboratore tecnico Pasquale D’Inverno “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale urlando ed entrando sul terreno di giuoco, nonché, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni insultanti”. Due turni di squalifica anche per il presidente Francesco Manniello, sanzionato con una multa di 5mila euro “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Due turni anche per il ds Ciro Polito “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni di dileggio; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Un turno di stop, invece, per il massaggiatore Gaetano Nastro “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, urlando ed entrando sul terreno di giuoco”.