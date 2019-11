Fabiani: «Salernitana prima senza episodi, obiettivo play-off» Sulla polemica con il Comune: «Invitiamo a venire in sede chi ha dei dubbi»

«Senza alcuni episodi sfavorevoli staremmo parlando di una Salernitana al vertice della classifica». Angelo Fabiani non ha dubbi e lo ha ribadito questa mattina a margine del premio giornalistico “Zaccaria Tartarone”, giunto alla sua quarta edizione. L’operatore di mercato del cavalluccio marino prima ha risposto alle domande dei ragazzi del Villaggio di Esteban, sottolineando l’importanza che il club granata dà al sociale. «Anche questo contribuisce al percorso di crescita di una società - ha ribadito Fabiani -. Ogni anno siamo presenti e partecipiamo con entusiasmo quando l’associazione c’invita. Non a caso abbiamo “adottato” quest’associazione e questa squadra di quarta categoria».

Inevitabili le domande sulla Salernitana e sul momento attraversato dalla formazione di ventura. «Ai nastri di partenza ogni squadra vuole ottenere il massimo. Noi abbiamo ringiovanito la squadra. Lo scorso anno è successo qualcosa di negativo a cui neanche noi riusciamo a dare una spiegazione», ha detto il ds rispondendo alle domande dei ragazzi del Villaggio di Esteban. «Abbiamo preso giovani promettenti, un allenatore navigato, proprio per riossigenare l’ambiente. Speriamo di centrare almeno l’obiettivo dei play-off. Sognare e lecito, non costa nulla. Magari se si riesce a fare quel salto importante saremmo i primi ad essere felici». Concetto, poi, ribadito a margine anche ai cronisti presenti. «Il ko di Cremona è immeritato. Alcuni episodi arbitrali ci hanno condannato oltremisura, così come in altre partite e in altre circostanze, le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Altrimenti stavamo parlando di una Salernitana al vertice della classifica. Questo, ovviamente, non significa che siamo da vertice, il campionato è ancora lungo. Ma significa che, con mister Ventura, stiamo facendo un grande lavoro. Dobbiamo andare avanti con fiducia e guardare partita dopo partita. Sperando che questi episodi, prima o poi, diano una mano anche alla Salernitana».

Questa mattina a Palazzo di Città il direttore sportivo dei granata ha incontrato anche il sindaco Enzo Napoli. «Non dobbiamo chiarire nulla con l’Amministrazione comunale perché al di là di qualche doglianza, giusta o non giusta, nell’ambito del senso civico non c’è alcun problema», ha chiarito Fabiani, rispondendo a chi gli chiedeva della polemica sfociata nei giorni scorsi in Consiglio comunale. «Questo consigliere, non so per quale motivo si è alzato una mattina con il pallino della Salernitana, lo invitiamo a venire presso i nostri uffici se vuole dei lumi sulle sue doglianze, noi glieli daremo. La Salernitana deve essere a disposizione di tutti, anche di chi eventualmente non ci vede qualcosa di chiaro».