Salernitana, poker all'Agropoli: "esame" per Billong e Cerci Allenamento congiunto all'Ultimo Minuto: in gol Djuric (2), Lopez e Cerci che sbaglia un penalty

Quattro reti all’Agropoli nell’allenamento congiunto disputato questo pomeriggio dalla Salernitana sul campo dell’agriturismo Ultimo Minuto. Ventura ha approfittato della sosta per garantire minutaggio a quei calciatori che hanno giocato meno in questa prima parte di stagione. Contro i delfini Billong ha disputato tutti i 90’, Cerci - autore di un gol nella ripresa - ha giocato 70’, mentre Cicerelli e Firenze sono rimasti sul terreno di gioco per 65’. L’ex Milan e Atletico Madrid è stato impiegato in coppia con Djuric (autore di una doppietta nel primo tempo) e non con Giannetti che ha lavorato a parte insieme agli altri compagni di squadra.

Ventura ha continuato a lavorare sul 3-5-2, provando Morrone nel ruolo di vice Di Tacchio e Billong al centro del terzetto difensivo con Pinto e Kalombo ai suoi lati. Benzina nelle gambe è stata garantita anche a Firenze e Cicerelli, reduci da un lungo stop per infortunio. Ma i riflettori principali erano puntati su Cerci: il fantasista di Velletri non è riuscito a trovare ancora la miglior condizione né a dare il contributo che la società auspicava al momento del suo ingaggio. Contro l’Agropoli ha lasciato intravedere qualche segnale di crescita, regalando un assist a Djuric in occasione del secondo gol. Poco prima, però, aveva fallito un tiro dagli undici metri, ribadito in rete dal bosniaco.

SALERNITANA-AGROPOLI 4-0

Salernitana: Vannucchi (15’ st Russo); Pinto, Billong, Kalombo; Cicerelli (20’ st Lombardi), Firenze, Morrone (20’ st Akpa Akpro), Odjer, Lopez; Djuric, Cerci (25’ st Gondo).

Agropoli 1T: Sanchez, Garofalo, Leonetti, Numerato, Guida, Bonfini, Camarà, Semati, Sollazzo, Tine, Doto. All. Procopio

Agropoli 2T: Selva (25’ st De Caro), Costa, Siciliano, Sgambati, Stratoti, Alvaro, Cuomo, Acunzo, Tine, Cozzolino, Orefice.

Reti: 16’ pt, 27’ pt Djuric, 38’ pt Lopez, 18’ st Cerci.

foto concessa dalla Us Salernitana 1919