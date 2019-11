Dziczek vola in Polonia: "La riabilitazione continua" Il talento dell’Under 21 in patria per recuperare dall’infortunio

È stato costretto a declinare per cause di forza maggiore la chiamata della sua Nazionale. Nonostante tutto Patrick Dziczek è volato in patria per proseguire il percorso di recupero dopo l'infortunio subito prima della gara contro la Virtus Entella. Il talento della nazionale Under 21 polacca ha postato sui social una foto, accompagnata da un commento eloquente: «La riabilitazione continua», ha scritto nella sua lingua madre il calciatore che, nella migliore delle ipotesi, potrà tornare in campo tra una ventina di giorni. Ventura, dopo aver masticato amaro per l'infortunio-beffa, spera di riabbracciarlo quanto prima per avere maggiori soluzioni in mezzo al campo.