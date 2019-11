Salernitana, test all'Arechi: Kiyine provato mezzala Cinque reti nell'amichevole con la Primavera. Botta alla gamba per Lombardi

Un’occasione per garantire minutaggio a quei calciatori che hanno giocato meno e tenere alta la concentrazione in vista del derby contro la Juve Stabia. La Salernitana questa mattina ha sostenuto un test in famiglia allo stadio Arechi contro la formazione Primavera. La sfida, ripresa dall’alto con un drone e disputata a campo ridotto, è terminata 5-1 in favore della prima squadra. Ventura ha approfittato dell’allenamento mattutino per sperimentare alcune soluzioni: Kiyine è stato provato da mezzala sinistra con Lopez esterno, mentre in avanti, come era accaduto già giovedì nel test contro l’Agropoli, spazio alla coppia Gondo-Cerci. Il primo si è reso protagonista in occasione del secondo gol, battendo l’estremo difensore con un colpo di testa forte e preciso.

Davanti a Micai spazio a Kalombo con i soliti Migliorini e Jaroszynski, mentre Lombardi, Akpa Akpro e Di Tacchio hanno completato la mediana. Da valutare le condizioni di Lombardi che ha riportato una botta alla gamba ed è uscito dal terreno di gioco zoppicando e con una vistosa fasciatura. Out, invece, Odjer per una contusione al ginocchio presa ieri in allenamento e la cui entità dovrà essere valutata alla ripresa.

Nella ripresa Ventura ha dato spazio a Vannucchi tra i pali, Billong in difesa, Cicerelli, Firenze in mediana e Djuric e Giannetti in avanti, lanciando nei minuti finali anche Pinto e Morrone. Buone notizie, dunque, per Giannetti che dopo aver lavorato a parte in questi giorni, è tornato a disposizione. L’ex Livorno ha timbrato anche il cartellino, insieme a Djuric, autore di una doppietta. La Salernitana tornerà in campo lunedì mattina per la ripresa degli allenamenti.

SALERNITANA (1°T): Micai; Kalombo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Gondo, Cerci.

SALERNITANA (2°T): Vannucchi; Kalombo, Billong, Jaroszynski (Pinto); Cicerelli, Akpa Akpro (Morrone), Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Giannetti.