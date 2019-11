Jallow in campo 70' con il Gambia, domani il rientro a Salerno L'attaccante è stato schierato da esterno nel 4-2-3-1 del ct Saintfiet

È durata poco meno di settanta minuti la partita di Lamin Jallow con la maglia Nazionale gambiana nel match pareggiato 2-2 contro la Repubblica Democratica del Congo, valido per il girone di qualificazione alla Coppa d’Africa 2021. L’attaccante 23enne è stato lanciato dal 1’ dal ct Saintfiet che lo ha schierato esterno d’attacco nel 4-2-3-1. Il calciatore granata non è riuscito a timbrare il cartellino ma è rimasto sul terreno di gioco per gran parte del match, per poi uscire sul risultato di 1-1. Poco dopo il Gambia è andato nuovamente sotto, riuscendo a riprendere gli avversari soltanto nel recupero. Il pari, in ogni caso, consente alla Nazionale di Jallow di restare in vetta al girone con quattro punti.

Da domani l’attaccante di Banjul tornerà a Salerno per mettersi nuovamente a disposizione di Gian Piero Ventura in vista del derby di Castellammare di Stabia. Dopo aver segnato due reti consecutive (Pisa e Virtus Entella), l’ex Chievo Verona è rimasto all’asciutto sul campo della Cremonese. Ora, smaltiti gli impegni con la Nazionale, Jallow spera di tornare a essere nuovamente decisivo in granata.