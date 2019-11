Prevendita Juve Stabia-Salernitana: le ultime sul derby Domani mattina si riunirà il Gos che scioglierà il nodo sulla trasferta

Si riunirà domani mattina il Gos per Juve Stabia-Salernitana. Un appuntamento a cui guardano con particolare interesse i tifosi granata che attendono di capire se la trasferta sarà libera o meno. Con il passare delle ore filtra parziale pessimismo e non è da escludere che possa essere disposto l’obbligo della Tessera del Tifoso per i supporter ospiti. Ieri, intanto, la Salernitana ha ricordato che l’ufficio tessera del tifoso sarà aperto anche nella giornata odienra dalle 9 alle 16.

Il nodo, però, sarà sciolto soltanto domani mattina al termine della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza. Nelle ore immediatamente successive partirà la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti che, considerata l’esigua scorta disponibile (meno di 800 biglietti) con ogni probabilità sarà polverizzata nel giro di poche ore.