Karo salta la sfida con il Belgio, Ventura incrocia le dita Il difensore si era infortunato sabato nel match contro la Scozia

Non ci sarà Antreas Karo questa sera nel match tra Belgio e Cipro. Il difensore della Salernitana, dopo l’infortunio alla schiena subito sabato pomeriggio contro la Scozia (match nel quale ha fatto il suo esordio con la rappresentativa maggiore cipriota), non è stato convocato dal commissario tecnico Ben Simon per l’ultima sfida del girone di qualificazione a Euro 2020. Una scelta che dovrebbe essere legata a motivi precauzionali: il calciatore, infatti, ieri pomeriggio si è allenato a parte, senza forzare per evitare possibili ricadute. Domani il 23enne tornerà a disposizione di Ventura che spera di averlo a disposizione per il derby di Castellammare di Stabia. Il calciatore di proprietà della Lazio, infatti, fin qui è stato uno dei tre tasselli inamovibili dello scacchiere granata. La sua assenza nel derby costringerebbe l’ex ct azzurro a rivedere gli equilibri in difesa: al suo posto, infatti, potrebbe giocare o Kalombo, oppure Pinto ma da adattato sulla corsia di destra. La speranza di Ventura, dunque, è che il problema alla schiena sia superato e che il calciatore possa partire regolarmente dal 1’.