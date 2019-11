Juve Stabia-Salernitana, arriva l'apertura per tutti Colpo di scena: trasferta consentita anche senza Tessera del Tifoso

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica con soddisfazione che i tagliandi del settore Ospiti per la gara Juve Stabia – Salernitana sono ora in vendita per tutti i residenti nella provincia di Salerno, anche senza Tessera del Tifoso. L’U.S. Salernitana 1919 ringrazia le Istituzioni preposte e la S.S. Juve Stabia per la collaborazione». L'annuncio è arrivato pochi minuti dopo le 14 da parte del club granata. Un'ipotesi che stava circolando con grande insistenza a Salerno già da qualche ora. Le autorità di pubblica sicurezza, infatti, stavano valutando la possibilità di aprire il settore ospiti a tutti i tifosi granata e non soltanto a quelli residenti a Salerno città. Ipotesi che si è tramutata in realtà.

Anche la Juve Stabia ha espresso la propria soddisfazione per la decisione presa dagli organi di pubblica sicurezza. «Apprendiamo con soddisfazione la notizia che i tifosi della Salernitana possano seguire la propria squadra sabato al “Menti” di Castellammare di Stabia, per il derby Juve Stabia-Salernitana, match valido per la 13a giornata della Serie BKT 2019-2020. Accettare l’idea che la partita si svolgesse col settore ospiti semivuoto sarebbe stata una sconfitta per tutti, in primo luogo per noi che ospitiamo l’incontro. Per questo il presidente Langella e tutta la dirigenza stabiese hanno dialogato con le istituzioni preposte all’ordine pubblico, offrendo la massima collaborazione affinché la situazione potesse sbloccarsi.

Sarà dunque una bella giornata di sport per tutti, proprio come piace a noi. Per i nostri tifosi sarà un’ulteriore occasione, come accade ormai da anni, per dimostrare sportività e sana passione. Allo stesso modo faranno i tifosi della Salernitana che, senza obbligo di tessera del tifoso, potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti del “Menti”, fino al raggiungimento della capienza prevista, con l’unica restrizione di non poter acquistare tagliandi per l’accesso agli altri settori, che saranno riservati al pubblico stabiese. Che vinca il migliore, con l’entusiasmo di entrambe le tifoserie ad abbracciare le due squadre in campo».

Il dibattito, nel frattempo, continua a tenere banco tra i sostenitori della Salernitana. Da un lato c’è chi ha accolto favorevolmente la notizia del dietrofront per poter seguire la squadra in un derby molto sentito, dall’altro c’è chi resterà coerente con la linea della diserzione già annuncia.

Le limitazioni disposte nella giornata di ieri al termine della riunione del Gos avevano sollevato un polverone che ha coinvolto anche la politica, schieratasi al fianco dei tifosi granata. Anche la Salernitana, con una nota pubblicata sul proprio sito, aveva fatto sapere di essersi attivata per provare ad ottenere l’apertura della trasferta a tutti i supporters del cavalluccio marino.