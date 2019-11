J.Stabia-Salernitana, trasferta libera: le reazioni politiche Comune e parlamentari si erano schierati con i tifosi già nella giornata di ieri

Il mondo della politica si era schierato al fianco dei tifosi della Salernitana sin dal primo momento, chiedendo alle autorità di pubblica sicurezza di rivedere le limitazioni adottate per il derby contro la Juve Stabia. Decisione rivista e che è stata accolta con soddisfazione dal Comune di Salerno e dai parlamentari Enzo Fasano e Piero De Luca.

Di seguito riportiamo integralmente i vari interventi:

COMUNE SALERNO

Il Comune di Salerno esprime totale soddisfazione per la decisione di rendere libera la vendita dei biglietti di Juve Stabia-Salernitana anche ai tifosi granata non residenti nel capoluogo.

La mobilitazione delle Istituzioni, dei Tifosi e delle Società elimina una discriminazione infondata e permetterà di vivere a pieno una grande festa di sport.

ON. ENZO FASANO (DEPUTATO FORZA ITALIA)

Apprendiamo con viva soddisfazione la notizia di aprire a tutti i tifosi della Salernitana il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia per il derby contro la Juve Stabia in programma sabato pomeriggio. Fortunatamente ha prevalso il buonsenso ed è stata annullata una decisione che discriminava oltremodo i sostenitori della Salernitana. Resto, però, convinto che il mondo del calcio, per ritrovare credibilità e riportare le famiglie allo stadio, abbia bisogno, oltre che di sicurezza, anche di regole certe. Un qualcosa su cui bisognerà lavorare per evitare che in futuro possano verificarsi nuovamente situazioni analoghe. In ogni caso sono sicuro che sabato assisteremo a una festa di sport, in una cornice di pubblico degna della storia e del blasone di due società importanti come Juve Stabia e Salernitana. Che vinca il migliore.

ON. PIERO DE LUCA (DEPUTATO PD)

Condivido pienamente la decisione di eliminare le limitazioni inizialmente imposte per la vendita dei tagliandi del match Juve Stabia-Salernitana.

Tutti i tifosi granata potranno sostenere la squadra del cuore nella gara del Menti, così come faranno i tifosi stabiesi nel match di ritorno. È una decisione importante per due tifoserie calorose che renderanno il derby ancora più bello e spettacolare.

È stato importante l'immediato intervento istituzionale di quanti, come il sottoscritto, hanno ritenuto di sollecitare gli organi competenti a valutare una revisione del provvedimento iniziale.