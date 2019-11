Juve Stabia-Salernitana: le probabili formazioni Ventura arriva al derby con qualche dubbio di formazione

La Salernitana prova a riprendere la corsa in casa della Juve Stabia. In un derby storicamente molto sentito, la formazione di Ventura va a caccia di punti pesanti per riprendere la marcia interrotta prima della sosta a Cremona. Il tecnico granata, alla vigilia, ha evidenziato tutte le difficoltà di un match al quale la Salernitana arriva con più di un problema. Un virus influenzale ha debilitato la formazione del cavalluccio marino e potrebbe condizionare le scelte dell’allenatore granata. Al “Menti” si tornerà al 3-5-2: Karo ha smaltito i postumi dell’infortunio subito con la maglia della Nazionale cipriota nel match contro la Scozia e tornerà dal 1’ nel terzetto difensivo con Migliorini e Jaroszynski, davanti a Micai. In mediana le novità principali: Kiyine agirà da mezzala con Lopez sulla corsia sinistra; Lombardi occuperà l’out di destra, mentre Akpa Akpro e Di Tacchio completeranno il reparto. In avanti si rivedrà dal 1’ Giannetti che dovrebbe essere preferito a Gondo nel tandem offensivo con Jallow.

Dall’altra parte la Juve Stabia farà 4-2-3-1 con l’ex Di Gennaro che dovrebbe essere schierato titolare da Caserta. In avanti Forte agirà da unica punta, soltanto panchina per l’altro ex Rossi, prodotto del vivaio laziale che ha indossato la maglia granata due stagioni fa.

Le probabili formazioni:

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni; Calò, Calvano; Canotto, Di Gennaro, Elia; Forte. A disposizione: Branduani, Fazio, Mezavilla, Ricci, Mallamo, Melare, Cissè, Rossi, Buchel, Allievi, Del Sole. Allenatore: Caserta.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Giannetti, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Russo, Pinto, Billong, Maistro, Kalombo Cicerelli, Morrone, Odjer, Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce