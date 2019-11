LIVE | Juve Stabia-Salernitana 1-0 Segui la diretta testuale del derby del "Romeo Menti"

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Di Gennaro, Calò, Calvano; Canotto, Bifulco, Cissé. A disposizione: Branduani, Boateng, Allievi, Melara, Rossi, Del Sole, Elia, Mallamo, Fazio, Forte, Mezavilla, Buchel. Allenatore: Caserta.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Giannetti, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Russo, Pinto, Billong, Maistro, Kalombo Cicerelli, Morrone, Odjer, Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

RETE: 6' pt Cissé (J)

13' - Incredibile occasione per il raddoppio della Juve Stabia: Bifulco sradica un pallone a Karo in area di rigore e calcia a giro, palla che esce d'un soffio alla sinistra di Micai.

6' - VANTAGGIO JUVE STABIA - Calò lancia Cissé che s'infila in velocità tra Migliorini e Jaroszynski e a tu per tu con Micai trova l'1-0, facendo passare il pallone tra le gambe del portiere.

2' - Giannetti lancia di prima intenzione nello spazio Jallow, Russo esce e anticipa il gambiano.

1' - Fischio d'inizio al "Romeo Menti"

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco: Juve Stabia in classica divisa gialloblu, Salernitana in maglia bianca con bordi granata.

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Juve-Stabia-Salernitana, lo stadio "Menti" inizia a riscaldarsi con il "chi non salta è di Salerno". Meno di 50, per ora, i tifosi granata presenti nel settore ospiti.

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Ventura si affida al tandem offensivo Jallow-Giannetti per provare a scardinare la retroguardia della Juve Stabia. A centrocampo Kiyine scala mezzala con Lopez esterno sinistro e Lombardi sull’altra corsia. Davanti a Micai spazio al solito terzetto formato da Karo, Migliorini e Jaroszynski. Prima panchina in stagione per Billong.

foto di Carlo Giacomazza