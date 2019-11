Caserta esulta: «Volevamo fare di tutto per vincere il derby» Il tecnico della Juve Stabia: «I ragazzi hanno fatto una partita perfetta»

Castellammare di Stabia. «I ragazzi hanno fatto una partita perfetta, lottando palla su palla. Volevamo fare di tutto per vincere il derby, è una grande prestazione, una vittoria che per noi significa tanto». È euforico Fabio Caserta per il successo conquistato dalla Juve Stabia nel derby con la Salernitana. Il tecnico delle Vespe commenta così la prova dei suoi uomini ai microfoni di Ottochannel: «All’inizio abbiamo sofferto un po’ la categoria, avevamo tanti giocatori nuovi. Noi siamo una piccola realtà che doveva calarsi nella realtà della serie B. Piano piano i ragazzi sono stati bravi a tenere botta, a lavorare sodo, non pensare a niente, a rialzarsi e fare dei risultati importanti. Sappiamo che non è stato fatto niente ancora. Siamo contenti di questa bella vittoria e pensiamo alla prossima.

Siamo stati bravi a non abbatterci nei momenti di difficoltà. Quando giochi bene e non arrivano i risultati è difficile ma sono stati bravi a reagire. Cosa è successo sul secondo gol? Non lo so, guardavo Elia che stava andando in contropiede, ho visto solo un pallone dentro l’area ma non so da dove è arrivato. Sono molto contento».