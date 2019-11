Allievi: «Emozione indescrivibile vincere il derby» La gioia del difensore della Juve Stabia: «Grande alchimia tra pubblico e squadra»

Castellammare di Stabia. «Vincere questo derby è stata un’emozione indescrivibile. A fine gara è stata una grande gioia e tutto questo è grazie all’alchimia che si è creata tra squadra e tifosi. Nicholas Allievi, difensore della Juve Stabia, esulta per il successo conquistato contro la Salernitana. «A parte qualche prestazione - ha affermato il calciatore ai microfoni di Ottochannel – ci siamo sempre stati in ogni partita. Stiamo trovando anche continuità di risultati e dobbiamo andare avanti su questa strada

È fondamentale fare punti in casa in uno stadio così caldo, dobbiamo migliorare in trasferta e continuare così in casa. C’è tanto da scrivere ancora in questo campionato, guardo a noi, pensiamo a migliorarci, poi guarderemo di partita in partita alle altre squadre. Ogni partita è importante. L’affronteremo una alla volta».