Ripresa am Mary Rosy: a parte Dziczek, out Firenze Ventura prova a risollevare i granata in vista della sfida con l'Ascoli

Mettere alle spalle le due sconfitte consecutive incassate nelle ultime due trasferte e provare a ricompattare un gruppo che sta attraversando un momento di difficoltà. Sono ripresi questa mattina sul campo del centro sportivo Mary Rosy gli allenamenti della Salernitana. Il tecnico Gian Piero Ventura, nel post gara del Menti, ha ammesso i passi indietro fatti dal suo gruppo sia dal punto di vista caratteriale che da quello tattico. Un pericoloso campanello d'allarme che assume connotati ancor più preoccupanti se si pensa che nelle ultime quattro gare lontano dall'Arechi i granata hanno collezionato altrettante sconfitte. Involuzione di cui si è parlato questa mattina alla ripresa, provando a capire i motivi della crisi di risultati. Risposte che dovranno arrivare già sabato sera nel match casalingo contro l'Ascoli. Ventura dovrà fare a meno dello squalificato Migliorini che sarà sostituito da Billong, sabato per la prima volta in panchina dopo il lungo infortunio subito a inizio stagione. Ancora out Dziczek che questa mattina ha svolto un lavoro atletico specifico. Firenze non ha preso parte alla seduta a causa di sintomi influenzali. I granata hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da esercizi per la rapidità. La seduta è terminata con una patita finale a campo ridotto. Doppia seduta in programma domani per i granata al via alle 10 presso il C.S. “Mary Rosy”.