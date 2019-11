Salernitana, per l'Ascoli Ventura valuta possibili novità Il co-patron Marco Mezzaroma ha assistito alla seduta di allenamento pomeridiana

Un cambio forzato in difesa e qualche novità negli altri reparti. Gian Piero Ventura, messo alle spalle il ko di Castellammare di Stabia, sta valutando come cambiar volto alla sua squadra in vista della sfida di sabato contro l’Ascoli. I granata oggi hanno svolto una doppia seduta di lavoro al Mary Rosy. In mattinata i calciatori hanno svolto un lavoro di forza in palestra mentre nel pomeriggio - sotto lo sguardo del co-patron Marco Mezzaroma, arrivato in mattinata a Salerno - hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. L’ex ct azzurro sta studiando con grande attenzione le possibili novità da proporre nel match contro i bianconeri. In difesa, considerata la squalifica di Migliorini, farà il suo esordio in campionato Billong, tornato disponibile dopo un lungo infortunio che l’ha costretto a saltare la prima parte di stagione. Ma le novità potrebbero non essere finite. Ventura, infatti, potrebbe cambiare anche qualcosa a centrocampo e in attacco dove Kiyine Jallow e Giannetti non hanno convinto. In mediana potrebbero rivedersi Firenze o Maistro, mentre in avanti Gondo e Djuric scalpitano per avere una chance. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 15:00 sempre sul campo del “Mary Rosy”.