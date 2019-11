Salernitana, Firenze scalda i motori per una chance dal 1' Il centrocampista potrebbe essere preferito a Maistro

Marco Firenze scalda i motori. L’ex Crotone, dopo aver saltato la trasferta di Castellammare di Stabia perché non ancora al top della condizione, si candida a indossare una maglia da titolare sabato contro l’Ascoli. Il centrocampista ligure alla ripresa degli allenamenti non si era allenato per via dell’influenza che nei giorni scorsi aveva colpito anche altri compagni di squadra. Da ieri, però, è regolarmente in gruppo e spera di avere una chance dal 1’. Ventura potrebbe preferirlo a Maistro che già nel derby era partito dalla panchina, non riuscendo a lasciare il segno una volta lanciato nella mischia. Per questo Ventura potrebbe decidere di dare fiducia a Firenze che, dopo essere stato costretto a mordere il freno per via di un problema muscolare, spera di avere la sua occasione per dimostrare il suo valore. L’inizio di stagione aveva sorriso al 26enne, ch’era stato subito protagonista con la maglia del cavalluccio marino. Dopo aver centrato la traversa su punizione all’esordio contro il Pescara, Firenze aveva messo a segno il gol-vittoria nella trasferta di Cosenza. Dopo quei lampi, però, il calciatore non è riuscito più a brillare, anche per via di un infortunio che l’ha costretto a fermarsi per oltre un mese. Sabato potrebbe toccare nuovamente a lui.

Oggi, intanto, la squadra ha svolto una seduta di allenamento pomeridiano sul campo del centro sportivo Mary Rosy. Gli uomini di Gian Piero Ventura hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni tecnico-tattiche per reparto. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 15 sempre sul campo del Mary Rosy.