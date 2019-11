Salernitana, nuovo sponsor sulle divise granata Mezzaroma: «Azienda salernitana che rappresenta una vera eccellenza del territorio»

In attesa di ritrovare i tre punti, la Salernitana trova lo sponsor che da sabato sarà presente sulle divise granata. Il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha, infatti, annunciato che il marchio Iasa sarà nuovamente partner del cavalluccio marino. Dopo la partnership siglata nella stagione 2015/2016 l’azienda operante nel settore ittico sarà al fianco della Salernitana per la stagione 2019/2010. «Siamo molto felici di ritrovare sulle nostre divise il marchio Iasa: azienda salernitana che rappresenta una vera eccellenza del territorio», ha commentato il presidente Marco Mezzaroma sul sito ufficiale del club granata. Fondata a Salerno nel 1969 da una famiglia originaria di Cetara, Iasa è azienda leader in innovazione nel settore ittico pur mantenendo fortemente i legami con le proprie radici. «Abbiamo voluto fortemente riprendere una collaborazione con la Salernitana per sostenere il nostro territorio ed il legame tra la corretta alimentazione e lo sport», ha aggiunto Vincenzo Di Mauro, amministratore di Iasa.