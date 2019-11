LIVE | Salernitana-Ascoli 0-0 Segui la diretta testuale del match dell'Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Ascoli:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Jallow, Gondo. A disposizione: Vannucchi, Odjer, Cerci, Djuric, Cicerelli, Kalombo, Morone, Maistro, Novella. Allenatore: Ventura

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Brlek, Petrucci, Cavion; Chajia; Scamacca, Da Cruz. A disposizione: Lanni, Novi, D’Elia, Ferigra, Laverone, Valentini, Gerbo, Troiano, Ardemagni, Beretta, Rossetti. Allenatore: Zanetti.)

ARBITRO: Baroni di Firenze (assistenti: Capone e Dei Giudici / quarto uomo: Dionisi)

NOTE. Angoli: 1-0

9' - Azione personale di Jallow che prova a lanciare Gondo nello spazio ma il servizio per il compagno di reparto è impreciso e viene bloccato dal portiere ascolano.

0' - L'Ascoli, in completa divisa gialla, dà il calcio d'inizio al match. Salernitana con classica maglia granata e pantaloncino nero.

LA GARA

Eloquente striscione esposto in Curva Sud: «Anche quest'anno il copione non è cambiato. Stesse promesse, stesso campionato», accompagnato da un «Meritiamo di più» rivolto al co-patron Claudio Lotito, presente in tribuna insieme al socio e cognato Marco Mezzaroma.

Cinque minuti al fischio d'inizio di Salernitana-Ascoli, stadio Arechi semi deserto. Saranno poco più di 5mila spettatori sugli spalti, di cui 245 ospiti.

IL PRE PARTITA. La Salernitana va a caccia del riscatto, l'Ascoli cerca continuità per restare nelle zone importanti della classifica. Una sfida importante per le due squadre - soprattutto alla luce dei risultati maturati nel pomeriggio - che scenderanno in campo alle 18 all'Arechi dinanzi a poco più di 5mila spettatori. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: scelte obbligate in difesa con Billong e Pinto al posto di Migliorini (squalificato) e Jaroszynski (influenzato). In avanti Gondo sostituisce Giannetti (indisponibile) e farà coppia con Jallow. Confermato il centrocampo schierato nel derby di Castellammare di Stabia.

I RISULTATI. Questi i risultati delle gare giocate nel pomeriggio: Cremonese-Livorno 0-0; Crotone-Cittadella 1-1; Frosione-Empoli 4-0; Venezia-Benevento 0-2.

foto di Carlo Giacomazza