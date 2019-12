Salernitana, confronto alla ripresa: tre di nuovo in gruppo I granata, dopo il pari con l'Ascoli, sono tornati ad allenarsi al Mary Rosy

Un lungo faccia a faccia per mettersi alle spalle il deludente pareggio con l’Ascoli e ritrovare la retta via che la Salernitana ha smarrito da settimane. Gian Piero Ventura, questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ha parlato con i suoi calciatori, analizzando quello che non ha funzionato nella gara degli Arechi. Occhi negli occhi, tecnico e squadra hanno fatto quadrato, sottolineando la necessità di voltare pagina già a partire dalla prossima trasferta di Cittadella. Stamane al Mary Rosy l’ex ct della Nazionale azzurra ha ritrovato Jaroszynski, Firenze e Giannetti che avevano saltato la sfida dell’Arechi per influenza. Tre pedine che garantiranno qualche soluzione in più al tecnico del cavalluccio marino, intenzionato a mettersi alle spalle il momento negativo per non perdere troppo contatto dalla zona playoff, ora distante una sola lunghezza. Ma i granata devono guardarsi anche le spalle perché la zona play-out (lo Spezia quintultimo ha 16 punti) è distante solo tre lunghezze.

Stamane, intanto, gli uomini di Ventura hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni per la rapidità. L’allenamento è terminato con una partita finale. Domani doppia seduta al via alle ore 10:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.