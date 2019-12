Salernitana, doppia seduta: in gruppo anche Heurtaux e Dziczek Ventura e Mezzaroma a Firenze per l'incontro arbitri-società. Recuperato anche Karo, ai box Odjer

Doppia seduta d'allenamento per la Salernitana che continua a lavorare in vista della trasferta di Cittadella. Assente giustificato Gian Piero Ventura che ha partecipato all'incontro arbitri-società svoltosi a Firenze e a cui ha preso parte anche il co-patron Marco Mezzaroma. Un appuntamento che è stato l'occasione per far sentire la propria voce dopo i ripetuti torti arbitrali che hanno penalizzato i granata nelle ultime uscite di campionato.

Il tecnico ligure, tuttavia, ha potuto comunque tirare un sospiro di sollievo per le notizie arrivate dall'infermeria: Karo - che ieri non si era allenato per via di un virus influenzale - ha lavorato regolarmente con i compagni di squadra e sarà regolarmente al suo posto sabato pomeriggio. Non c'era, invece, Odjer che non è ancora al meglio. In gruppo si sono rivisti anche Heurtaux e Dziczek: il primo sabato ha giocato 90' con la formazione Primavera, mentre il secondo sta recuperando dall'infortunio che gli aveva negato l'esordio in campionato con il cavalluccio marino sul petto. Il polacco è una delle pedine più attese in casa Salernitana, sia per far tirare il fiato a Di Tacchio (fin qui sempre utilizzato da Ventura) che per garantire maggior qualità alla mediana.