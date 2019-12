Salernitana, maledizione Cerci: nuovo stop per il calciatore L'attaccante è costretto a mordere nuovamente il freno. E sui social: «Brutta botta».

Alessio Cerci è costretto nuovamente a mordere il freno. L’attaccante di Velletri, come testimonia una Instagram Stories pubblicata sui social, ha accusato un problema al ginocchio sinistro che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. «Brutta botta», il commento che accompagna l’immagine pubblicata dal calciatore sul suo profilo Instagram. Non una bella notizia per Gian Piero Ventura che, dopo aver scommesso su Cerci in estate, sperava di riaverlo quanto prima in una miglior condizione atletica.

Il problema fisico accusato, invece, rischia di rallentare ulteriormente il percorso di marcia dell’attaccante che, fin qui, ha giocato solo qualche scampolo di partita per un totale di 54’. «Come tutti i calciatori ha buttato via un po’ di tempo perché pensava ci volesse poco tempo. Ha buttato via un po’ di tempo. Non più tardi di mezz’ora fa mi ha detto “sto ritrovando le gambe, ho capito che ho buttato via del tempo”. Adesso lui incamera, prima lavorava che è una cosa diversa», aveva spiegato l’allenatore della Salernitana alla vigilia del derby di Castellammare di Stabia, lasciando trasparire un pizzico d’ottimismo in vista del girone di ritorno. Adesso, però, un nuovo intoppo ha costretto Cerci a mordere nuovamente il freno.