Salernitana, cibo e karaoke: i granata si compattano a cena Serata di relax trascorsa da calciatori e staff, oggi penultimo allenamento pre-Cittadella

Un modo per allentare la pressione e tenere il gruppo compatto in uno dei momenti più delicati della stagione. La Salernitana ieri si è concessa qualche ora di divertimento e relax, trascorrendo una serata in un ristorante cittadino. Qualche ora di serenità, prima di tornare in campo per preparare al meglio la trasferta di Cittadella, gara fondamentale per il cavalluccio marino che, dopo le due sconfitte di fila e il pareggio casalingo con l’Ascoli, va a caccia di punti lontano dall’Arechi. Qualcuno dei calciatori - come raccontano alcune Instagram Stories pubblicate sui social - si è improvvisato anche cantante, cimentandosi nel karaoke. Un bel segnale che testimonia l’unità di un gruppo che dovrà provare a centrare il riscatto anche sul campo. Oggi pomeriggio il cavalluccio marino sosterrà l'ultimo allenamento prima della rifinitura che prederà la partenza per il Veneto. Sarà l'occasione per Ventura per fare la conta dei disponibili e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.