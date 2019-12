Cittadella-Salernitana, i convocati: un ritorno a sorpresa Out Odjer e Cerci, Ventura ritrova una pedina importante in mediana

Mancano Odjer e Cerci. Ma Ventura ritrova a sorpresa Dziczek per la trasferta di Cittadella. Il centrocampista polacco della Salernitana ha recuperato dall'infortunio subito un mese fa nel riscaldamento del match contro la Virtus Entella e partirà con la squadra per la sfida del Tombolato. Assenti, invece, il calciatore ghanese e l'ex Milan e Atletico Madrid: il primo non si è allenato per l'intera settiama a causa di un virus influenzale, il secondo si è fermato per un infortunio alla coscia sinistra. Discorso diverso per Heurtaux che sta proseguendo il percorso personalizzato per ritrovare la miglior condizione. Per il resto l'ex ct della Nazionale azzurra avrà a disposizione tutti i calciatori: rispetto all'ultima gara con l'Ascoli ci saranno Jaroszynski, Firenze e Giannetti che erano stati costretti ad alzare bandiera bianca.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina Ventura ha diramato la seguente lista dei convocati.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.