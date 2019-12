Salernitana, Lotito chiude il caso: Ventura verso la conferma Il co-patron vuole andare avanti con l'ex ct. Possibile ritiro per preparare la sfida col Crotone

La situazione può camiare da un momento all'altro. Ma l’impressione che si ha in queste ore è che tutto possa restare invariato in casa Salernitana. Claudio Lotito, dopo aver gioito per la vittoria conquistata ieri sera dalla Lazio contro la Juventus, stamane ha preso in consegna personalmente il caso scoppiato ieri a Cittadella, per provare a ricomporre i cocci d’un vaso ridotto in frantumi. L’imprenditore laziale, da quanto si apprende, sarebbe intenzionato ad andare avanti con l’ex ct della Nazionale italiana, sul quale aveva puntato forte nella scorsa estate. In mattinata il co-patron di Lazio e Salernitana ha spiegato che in Veneto non è accaduto nulla di particolare e che l’allontanamento dalla panchina da parte di Ventura prima del triplice fischio è legato a problemi fisici avuti dal tecnico. Da Roma, dunque, Lotito ha provato a chiudere la questione ma è chiaro che la vicenda sarà oggetto di ulteriori valutazioni.

L’ipotesi che prende maggior quota in queste ore, quindi, è che la ripresa degli allenamenti possa avvenire in ritiro ma sempre con Ventura alla guida del gruppo.

Il tecnico ligure, dopo la sfuriata di ieri, è rientrato in Puglia per digerire la sconfitta e ricaricare le batterie in vista della sfida con il Crotone. Non avrebbe intenzione di gettare la spugna rassegnando le dimissioni, anche perché aveva accettato la proposta della Salernitana anche per provare a riprendersi «34 anni di carriera» che erano stati cancellati dall'esperienza amara con la Nazionale. Probabile, a questo punto, che i segnali d’insofferenza manifestati al “Tombolato” siano stati un tentativo per scuotere la squadra e lanciarle un messaggio. Un discorso che, poi, dovrà essere chiarito alla ripresa degli allenamenti. Salvo colpi di scena…