Salernitana: martedì ripresa in città, poi tutti in ritiro La decisione del club dopo il ko contro il Cittadella: si va avanti con Ventura

La Salernitana va avanti con Gian Piero Ventura ma preparerà in ritiro la delicatissima sfida di domenica contro il Crotone. La decisione è stata comunicata dal club sul suo sito ufficiale, dettando la tabella di marcia degli allenamenti. Martedì mattina ripresa al Mary Rosy, poi tutti in ritiro fino alle ore che precederanno il match. La squadra, in ogni caso, continuerà ad allenersi in città ma resterà insieme tutta la settimana per provare a tenere unito il gruppo e cancellare la crisi.

Di seguito la nota del club:

«Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno martedì 10 dicembre alle ore 10:00 presso il C.S. “Mary Rosy”. A seguire la squadra andrà in ritiro e svolgerà la preparazione alla gara di domenica contro il Crotone a Salerno».