Cicerelli assente alla ripresa: febbre per l'esterno granata Nessun problema per Akpa Akpro, lavoro atletico specifico per Cerci

Il faccia a faccia avvenuto nel chiuso degli spogliatoi tra dirigenza, squadra e tecnico è servito per provare a cancellare l'ultimo mese di amarezze. Ma alla ripresa degli allenamenti Gian Piero Ventura ha avuto anche l'occasione per fare la conta dei disponibili in vista dell'ostica sfida di domenica sera contro il Crotone. Questa mattina sul campo del Mary Rosy il tecnico ligure ha potuto lavorare con quasi tutto il gruppo. L'unica nota stonata è legata all'assenza di Emanuele Cicerelli che non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di sintomi influenzali. La speranza dell'ex ct azzurro è di averlo nuovamente a disposizione nel minor tempo possibile, anche perché a Cittadella era stato uno dei migliori, seppur subentrato dalla panchina. Alessio Cerci, reduce da un infortunio alla gamba sinistra, ha effettuato un lavoro atletico specifico, mentre Biagio Morrone si è sottoposto a fisioterapia.

Nessun problema per Jean Daniel Akpa Akpro che era uscito anzitempo nell'ultima trasferta disputata dai granata, mentre Odjer si è pienamente ripreso dopo i problemi avuti per via di un virus influenzale. Anche Thomas Heurtaux ha lavorato regolarmente con il gruppo: il difensore è reduce da un'ora giocata con la Primavera nel derby vinto con il Benevento. Il suo percorso di recupero prosegue e, salvo imprevisti, a breve potrebbe arrivare anche la prima convocazione con la formazione di Ventura. Domani i granata torneranno ad allenarsi al Mary Rosy dove è in programma una doppia seduta.