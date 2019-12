FOTO | Salernitana, striscione ultras: «È finita la pazienza» Parte dei gruppi della Curva Sud si scaglia contro la proprietà

I segnali di rottura s’erano percepiti già sabato pomeriggio a Cittadella dove era esplosa la contestazione degli ultras nei confronti di squadra, proprietà e dirigenza. Malcontento dilagante che ha preso il sopravvento su gran parte della tifoseria granata, delusa e amareggiata per l’ennesima stagione che sta evolvendo al di sotto delle aspettative. In questi minuti la delusione dei tifosi sta “riempendo” anche le strade di Salerno con una serie di striscioni spuntati nei luoghi simbolo del tifo granata. «È finita la pazienza per colpa della vostra strafottenza», la frase che porta la firma degli Ultras Salerno e che racchiude il pensiero di alcuni dei principali gruppi della Curva Sud che fanno parte del direttivo. Segno evidente di come gli ultimi risultati abbiano cancellato quel clima d’entusiasmo che si era respirato nelle prime giornate di campionato sui gradoni dell’Arechi, aprendo una nuova frattura con la proprietà targata Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, più volte finita nell’occhio del ciclone in questi anni.