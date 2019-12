Salernitana, un album di figurine per i cento anni del club L'iniziativa è stata presentata questa mattina

Un album da collezione per il centenario della Salernitana. Il progetto Sentimento Granata, realizzato da Creatiwa Studio, è stato presentato questa mattina nella sala conferenze della società Interauto. Alla conferenza hanno preso parte, oltre al fondatore di Creatiwa Studio, Giovanni Sapere, anche il responsabile marketing della Salernitana, Domenico Verdone e diverse vecchie glorie del club, tra cui Gigi Genovese, Antonio Capone, Enzo Leccese, Fulvio Di Maio e Luca Fusco.

Un omaggio ai primi cento anni del cavalluccio marino, racchiusi in 115 pagine sulle quali andranno incollate le figurine dei protagonisti della storia granata.

L’album è diviso in 14 capitoli dedicati a scudetti e maglie, centrocampisti, presidenti, amarcord, fantasisti, coreografie, capitani, attaccanti, squadra del centenario, bomber, vittorie e gol, difensori e allenatori. Ma non solo. Chi scaricherà l’app Sentimento Granata potrà inquadrare alcune sezioni specifiche dell’album per rivedere in 3D contenuti unici come gol memorabili e immagini della Curva Sud Siberiano. Tra le figurine rare non poteva mancare quella dedicata allo storico capo ultrà Carmine Rinaldi, per tutti “Il Siberiano”.

L’album sarà in vendita da domani (giovedì 12 dicembre) in edizione speciale con incluso un cofanetto da 50 bustine. Potrà essere acquistato sul sito www.sentimentogranata.it o nei punti vendita abilitati.